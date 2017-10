Continuar a ler

"Continuamos fortes no campeonato, no qual estamos na 2.ª posição. A Liga dos Campeões não correu bem nos primeiros três jogos, mas a confiança vem com o treino e as vitórias. Psicologicamente, estamos um pouco mais fortes mas a Ligue 1 e a Champions não têm nada a ver. Precisamos de fazer um grande jogo, de estar concentrados", concluiu Leonardo Jardim, que vem de duas vitórias moralizadoras no campeonato francês.

E apesar de reconhecer que a deslocação a Istambul é muito difícil, Jardim salientou a enorme motivação dos seus jogadores. "Os apaixonados do futebol gostam de jogar num estádio como este. Já fiz aqui um jogo com o o Sp. Braga, o ambiente é quentinho, com muito barulho. As minhas orelhas ficaram bem... é motivador para todos", lembrou.