O único líder de inverno que não conseguirá manter essa condição é o Nice, que acabará por cair para o terceiro posto, atrás de Monaco, campeão, e Paris Saint-Germain, vice-campeão.



Além de apontar os campeões, a análise fornece também dados sobre as formações que não conseguirão atingir os objetivos a que se propuseram, como são os casos do Manchester United, de José Mourinho, que não irá além da sexta posição na 'Premier League'; ou do Hamburgo, que, pela primeira vez na sua história, será relegado para a Bundesliga 2.



E quais são os critérios utilizados pelo Observatório do Futebol para apresentar estes resultados quando ainda falta disputar metade da temporada?



A resposta está na conclusão do estudo. Por um lado, os resultados alcançados por todas estas equipas entre as temporadas de 2011/12 e 2015/16. Por outro, três fatores relativos à primeira metade da época 2016/17: desempenho defensivo, posse de bola e desempenho ofensivo.



Os investigadores acreditam que o método utilizado é "cientificamente sólido", mas alertam que "este exercício preditivo só pode, na melhor das hipóteses, chegar o mais próximo possível do que realmente acontecerá". É que há um aspeto que nem os 'cientistas' mais tarimbados conseguem controlar: "o acaso no futebol".



De qualquer forma, aqui ficam as principais conclusões do estudo. Liga a liga.



Inglaterra: Campeão - Chelsea (88 pontos), 2.º Liverpool (86), 3.º Manchester City (78). Despromovidos: Swansea (33), Sunderland (31) e Hull (29).



Espanha: Campeão - Real Madrid (90 pontos), 2.º Barcelona (86), 3.º Sevilha (71). Despromovidos: Gijón (34), Granada (28) e Osasuna (27).



França: Campeão - Monaco (79 pontos), 2.º Paris Saint-Germain (78), 3.º Nice (72). Despromovidos: Dijon (40), Lorient (40) e Metz (39).



Alemanha: Campeão - Bayern Munique (83 pontos), 2.º RB Leipzig (68), 3.º Borussia Dotmund (62). Liguilha: Ingolstadt (35). Despromovidos: Hamburgo (30) e Darmstadt (23).



Itália: Campeão - Juventus (83 pontos), 2.º AS Roma (78), 3.º Nápoles (77). Despromovidos: Pescara (31), Crotone (29) e Palermo (29).



O Monaco, treinado pelo português Leonardo Jardim, vai conquistar a Liga francesa em 2016/17. Esta é a principal 'surpresa' do estudo divulgado esta quarta-feira pelo Observatório do Futebol do Centro Internacional de Estudos do Desporto (CIES) e que consiste, basicamente, numa "análise preditiva do número de pontos que cada clube das cinco grandes ligas obterá no final da temporada".O campeonato português não está incluído no estudo, pelo que será necessário esperar até maio para saber se o Benfica - líder do campeonato a 31 de dezembro - segue os exemplos de Juventus, Real Madrid, Bayern Munique e Chelsea, que, segundo esta análise, vão manter a liderança das respetivas ligas até ao final da temporada.

Autor: João Lopes