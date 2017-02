Continuar a ler

Na terça-feira, o Paris Saint-Germain, 2.º classificado da Ligue 1 a três pontos do Monaco, goleou em casa o Barcelona, por 4-0, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.



"Defendo sempre o campeonato francês. É muito competitivo, com muito bons jogadores", referiu Leonardo Jardim.



O treinador do Monaco, o português Leonardo Jardim, considerou esta quarta-feira que a vitória do Paris Saint-Germain sobre o Barcelona, por 4-0 , na Liga dos Campeões, mostrou a qualidade do futebol francês."A vitória do Paris Saint-Germain ontem [na terça-feira] é uma nova demonstração da qualidade do futebol francês", disse Leonardo Jardim, em conferência de imprensa.

Autor: Lusa