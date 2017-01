Há um jovem português em Terras de Sua Majestade que tem os olhos do futebol nele postos. O seu nome é Leonardo da Silva Lopes, tem 18 anos,e representa o Peterborough United FC, o oitavo classificado da League 1, o terceiro escalão do futebol britânico.Leo, como é conhecido em Inglaterra, nasceu em Lisboa mas mudou-se com 12 anos, chegando à academia do Peterborough um ano depois. Tendo atuado numa primeira fase nos escalões de formação do clube, fez a sua estreia como sénior em abril de 2015, com apenas 16 anos.Já esta época assumiu-se como uma das peças fulcrais do meio-campo da equipa orientada pelo britânico Grant McCann, contabilizando 21 presenças na liga. "Ele é o melhor jogador que eu já vi desde que o Bestie [George Best] veio para o United. Toda a gente no país está interessada nele", afirmou Barry Fry, diretor do futebol do Peterborough . O jovem de 18 anos é de tal forma cobiçado que a Federação Inglesa já deu início a uma série de procedimentos que lhe permitam adquirir a nacionalidade britânica e assim poder alinhar pela seleção daquele país.