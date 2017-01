O médio francês do Arsenal Francis Coquelin sofreu uma lesão muscular na coxa, pelo que deverá ficar afastado dos relvados durante um mês, disse esta quinta-feira ao treinador do clube, Arsène Wenger.O jogador, de 25 anos, que representa o Arsenal há oito temporadas e que já foi emprestado a clubes como o inglês Charlton e o alemão Friburgo, lesionou-se na primeira parte do encontro de terça-feira da Premier League, que acabou com um empate entre os londrinos e o Bournemouth (3-3).Wenger, que referiu que o avançado espanhol Lucas Perez também se lesionou no mesmo jogo, ao sofrer uma entorse num tornozelo, explicou que a recuperação de Coquelin irá demorar de três a quatro semanas.

Autor: Lusa