O departamento médico do Real Madrid estima que o central Varane vá necessitar de três a quatro semanas para recuperar, embora tal dependa sempre da "evolução e da resposta ao tratamento".



De acordo com a previsão o central irá falhar o jogo da segunda mão com o Las Palmas, Eibar e Real Betis. O departamento médico do Real Madrid estima que o central Varane vá necessitar de três a quatro semanas para recuperar, embora tal dependa sempre da "evolução e da resposta ao tratamento".De acordo com a previsão o central irá falhar o jogo da segunda mão com o Nápoles , em Itália, para a Liga dos Campeões, e os encontros da liga com o Villarreal

O futebolista Raphaël Varane, do Real Madrid , foi esta sexta-feira submetido a uma ressonância magnética, que confirmou a lesão muscular na perna esquerda, contraída na derrota por 2-1 com o Valencia , e que o deve afastar até quatro semanas.O internacional francês saiu aos 73 minutos do jogo no Mestalla, em jogo em atraso da 16.ª jornada da Liga espanhola, com queixas na perna esquerda e depois de um período de repouso para diminuir o inchaço realizou a ressonância magnética que confirmou a lesão.

Autor: Lusa