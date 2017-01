"Os exames realizados a Pepe no hospital Universitário Sanitas La Moraleja diagnosticaram uma lesão de grau 2 no gémeo da perna esquerda", informou o clube merengue no seu site, não dando qualquer previsão para o regresso do central português.



Pepe termina contrato com o Real Madrid no final da temporada e desde 1 de janeiro que é um jogador livre para assinar com qualquer clube, existindo proposta vindas da China. No entanto, esta paragem pode atrapalhar os planos do campeão europeu.

Pepe volta a parar. O internacional português, de 33 anos, ressentiu-se de uma lesão muscular e esteve ausente da sessão de treino desta terça-feira, com o Real Madrid a preparar o jogo de amanhã frente ao Sevilha, referente aos oitavos de final da Taça do Rei.

Autor: Marta Correia Azevedo