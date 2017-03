Grande referência ofensiva do Monaco, tanto pelos seus golos mas também pela experiência que 'empresta' ao jogo, o avançado Radamel Falcão é baixa de peso no duelo dos monegascos com o Manchester City, que vale o passaporte para os quartos-de-final da Liga dos Campeões.De acordo com informações adiantadas pela Reuters, o dianteiro colombiano padece de um problema na anca, que o impede de dar o seu contributo esta noite. Falcão fez ainda um derradeiro teste esta quarta-feira, mas o resultado não foi o desejado e Leonardo Jardim teve de organizar uma equipa com Kylian Mbappe e Valere Germain na frente de ataque.

Autor: Fábio Lima