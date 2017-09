Continuar a ler

Frente à Real Sociedad, o Levante abriu o marcador em cima do intervalo, com um grande golo de Chema, a 'encher o pé' após um cruzamento da direita de José Morales, sem deixar cair a bola, num lance espetacular e de elevado grau de dificuldade de execução.



Os bascos bem tentaram na segunda parte dar a volta ao resultado, mas os anfitriões não só defenderam de forma coesa como contra-atacaram com eficácia, marcando mais dois golos: aos 75', de penálti, por José Morales, após uma falta cometida sobre ele próprio, e aos 89', pelo médio macedónio Enis Bardhi, numa execução exemplar de um livre direto à entrada da área visitante.



O internacional sub-21 português Kevin Rodrigues - que esteve em destaque na jornada anterior ao marcar um golo e um autogolo, além de um remate à barra da baliza de Keylor Navas, na receção da Real Sociedad ao Real Madrid - não saiu, desta vez, do banco de suplentes, optando o técnico Eusébio Sacristan pela aposta no espanhol Alberto de la Bella para a posição de lateral esquerdo.



O Levante bateu esta quinta-feira a Real Sociedad, por 3-0, no jogo que encerrou a 5.ª jornada da Liga espanhola, e continua sem perder na prova, subiu ao 5.º lugar com nove pontos, os mesmos do Valencia, do adversário de hoje e do Betis, tendo mais um do que o campeão Real Madrid.A equipa valenciana tem sido uma das surpresas do campeonato neste início de época - soma duas vitórias e três empates na prova -, juntando-se às restantes quatro equipas na prova que ainda não conheceram o gosto amargo da derrota, justamente os quatro primeiros classificados, Barcelona, Sevilha, Atlético Madrid e Valencia.

