Recorde-se que o avançado polaco, de 28 anos, marcou nas duas últimas temporadas sempre mais de 40 golos pelo seu clube - 42 em 2015/16 e 43 em 2016/17 -, mas o melhor que conseguiu na Bola de Ouro foi o quarto posto de 2015. "Não sei por que há jogadores que estão no 50.º, 5.º ou 25.º. Só importam os três primeiros. Por isso, o meu lugar no ano passado deixou-me... chocado. Porque se jogas no Bayern Munique, chegas às meias-finais da Liga dos Campeões, marcas imensos golos na Bundesliga e também na Champions... Não sei em que lugar fiquei, mas não deixa de ser engraçado...", considerou.

Há jogadores que não têm problemas em garantir publicamente que têm em ponto de mira os prémios individuais a par dos títulos coletivos, mas esse não parece ser o caso de Robert Lewandowski. O avançado do Bayern Munique assegura que a Bola de Ouro não lhe tira o sono e admite até que o processo de seleção do melhor jogador do Mundo é algo... engraçado."Não, não diria que é importante para mim. O sucesso no Bayern é mais importante, especialmente na Liga dos Campeões. Se chegas à final da Liga dos Campoões e ganhas a Bundesliga, podemos falar de novo, mas a Bola de Ouro nunca foi o meu foco", assegurou o avançado polaco, ao 'Goal'.

Autor: Fábio Lima