O adversário dos brasileiros nas meias-finais será o Barcelona. A equipa de Guayaquil eliminou o Santos na Vila Belmiro. Depois do empate (1-1) no Equador, a turma visitante marcou por intermédio de Jonathan Alvez, avançado que passou pelo V. Guimarães em 2014/15.Esta noite fica definida a outra meia-final. O San Lorenzo recebe o Lanús com uma preciosa vantagem de dois golos (2-0) trazido do duelo em casa do rival argentino. Quanto ao histórico River Plate tem a missão mais complicada, já que terá de anular em casa a derrota pesada (3-0) sofrida no terreno dos bolivianos do Wilstermann.

Já estão encontrados os primeiros semi-finalistas da Taça Libertadores: os brasileiros doGrémio e dos equatorianos do Barcelona.Em Belo Horizonte, o Grémio venceu o Botafogo por 1-0, depois do nulo registado na 1.ª mão no Rio de Janeiro. O único golo da partida foi apontado por Lucas Barrios, experiente avançado de 32 anos que faturou aos 63 minutos. O emblema comandado por Renato Augusto, que contou com Bruno Cortez (ex-Benfica) e Geromel (ex-V. Guimarães) no onze, regressa às meias-finais da Libertadores oito ano depois.

Autor: Diogo Jesus