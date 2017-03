ACABOU! FLECHADA HISTÓRICA!

O Verdão vence a partida na estreia da Libertadores!

Zulia 1x2 Chapecoense

Flechada internacional!#VamosChape pic.twitter.com/xIDOjB8bE9 — Chapecoense (@ChapecoenseReal) 8 de março de 2017

Vitória especial da Chapecoense

Cem dias após o desastre aéreo que vitimou a equipa da Chapecoense, o emblema brasileiro estreou-se com um triunfo da Taça da Libertadores, ao vencer o Zulia por 2-1 na Venezuela.Com o antigo guarda-redes do Benfica Artur Moraes no onze, a formação orientada por Vágner Mancini foi para o intervalo a vencer com um golo de Reinaldo (33'). A equipa visitante dilatou o marcador aos 69', por Luiz Antonio, enquanto o veterano Arango reduziu aos 78'.Este marcou a estreia da Chapecoense na prova mais importante de clubes da América do Sul, depois de ter sido declarado vencedor da Taça Sul-Americana."Não tenho dúvidas que o mundo sabe das dificuldades que a Chapecoense viveu. Era importante vencer, não só pelo aspeto desportivo mas pelo povo de Chapecó, que merecia esta vitória. Foi um jogo muito grande para história da Chapecoense", disse Vágner Mancini.Noutro jogo da jornada inaugural da Libertadores, o Atlético Paranaense empatou em casa com a Universidad Católica (2-2), com Lucho González (ex-FC Porto) a fazer um golo.

Autor: Diogo Jesus