Continuar a ler

Na receção ao Petro de Luanda (vice-campeão em 2016), valeu ao Libolo o golo de Paizinho, já aos 83 minutos, dando assim a vitória aos da casa e ditando a primeira derrota dos 'petrolíferos' na vila do Calulo.Devido à, o campeão em título do Girabola, 1.º de Agosto, ainda não entrou em campo no campeonato, contando com dois jogos em atraso na competição.Nesta 2.ª ronda do Girabola registou-se ainda um duelo entre treinadores portugueses, com o Interclube, de Paulo Torres, a receber e vencer no sábado o recém-primodivisionário Santa Rita de Cássia FC, do Uíge, orientado por Sérgio Traguil, com Lindala e Dasfaa a marcarem os dois golos da equipa da casa.Ainda no sábado, o dérbi entre as equipas das Lundas terminou sem golos, com o Progresso da Lunda Sul a empatar em casa, em Saurimo, com os vizinhos do Sagrada Esperança, da Lunda Norte.Na mesma tarde, o Kabuscorp do Palanca venceu no Estádio dos Coqueiros, em Luanda, o Desportivo da Huíla por 2-1, com golos de Lami e Amaro, para os da casa, enquanto Kembua ainda reduziu, para a turma do sul do país.No seu jogo de estreia no 'Girabola', o JGM do Huambo - partida da primeira jornada com o 1.º de Agosto foi adiada - obteve no sábado um empate (1-1), em casa, no campo dos Curicutelas, frente à Académica do Lobito.