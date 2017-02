Continuar a ler

A tragédia, envolvendo os adeptos locais do Santa Rita de Cássia , marcou os restantes jogos da 1.ª ronda, com várias homenagens, que no sábado devem repetir-se em Luanda, quando a equipa jogar na capital com o Interclube.Esta partida terá a particularidade de colocar frente a frente dois treinadores portugueses, casos de Sérgio Traguil, pelo Santa Rita de Cássia, e Paulo Torres, pelo Interclube de Luanda, ambos à procura da primeira vitória no Girabola.Antes da segunda jornada, o campeonato de 2017 já viu o seu primeiro treinador, entre 16 equipas, substituído, caso de Agostinho Tramagal que acertou esta semana a rescisão com o JGM Académica Sport Clube do Huambo, equipa promovida este ano e que ainda nem jogou no Girabola, face ao adiamento da partida com o 1.º de Agosto, da ronda inaugural.O JGM estreia-se assim em casa, no Huambo, frente à Académica de Lobito, que carimbou a continuidade no principal campeonato angolano de futebol apenas na última jornada da época anterior.Nesta segunda ronda destaque ainda para o dérbi entre as equipas das Lundas: O Progresso da Lunda Sul recebe em Saurimo os vizinhos do Sagrada Esperança, da Lunda Norte.O líder Kabuscorp do Palanca, que se estreou em 2017 com uma goleada, recebe em Luanda o Desportivo da Huíla, enquanto o campeão em título viaja para o Huambo, para defrontar os locais do Recreativo da Caála.Progresso do Sambizanga - 1.º de Maio.Recreativo do Libolo - Petro de Luanda.JGM Huambo - Académica do Lobito.Recreativo da Caála - 1.º de Agosto.Progresso da Lunda Sul - Sagrada Esperança.ASA - Bravos do Maquis.Kabuscorp do Palanca - Desportivo da Huíla.Interclube - Santa Rita de Cássia.1.º Kabuscorp, 3 pontos.2.º Recreativo da Caála, 3.3.º Petro de Luanda, 3.4.º Sagrada Esperança, 3.5.º Recreativo do Libolo, 3.6.º Bravos do Maquis, 3.7.º ASA, 1.8.º Desportivo da Huíla, 1.9.º 1º de Agosto, 0 (menos um jogo).10.º JGM Huambo, 0 (menos um jogo).11.º Progresso do Sambizanga, 0.12.º 1º de Maio, 0.13.º Interclube, 0.14.º Progresso da Lunda Sul, 0.15.º Santa Rita FC, 0.16.º Académica do Lobito, 0.