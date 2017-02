Continuar a ler

O Progresso do Sambizanga acabou por se superiorizar ao longo da primeira parte, que concluiu com o golo de Fofó, resultado que permaneceu inalterado até final do jogo, levando à primeira derrota no Girabola para o treinador português Carlos Vaz Pinto, no comando do Recreativo do Libolo.Já o Kabuscorp do Palanca cimentou a liderança - três vitórias em três jogos - na viagem a Luena, capital da província do Moxico, onde defrontou no sábado os locais do Bravos do Maquis. O único golo da equipa do bairro do Palanca, em Luanda, foi marcado nos descontos por Ebunga, quando já passavam quatro minutos dos 90 regulamentares.No mesmo dia, o campeão em título, 1.º de Agosto, não teve dificuldades na viagem de Luanda a Benguela, vencendo a formação do 1.º de Maio por 3-0, com golos de Vado, Diogo Rosado e Mingo Bile, mas ainda tem um jogo em atraso nesta edição do GIrabola.No dérbi de Luanda entre o Petro e o Interclube, também realizado sábado, os 'petrolíferos' levaram a melhor sobre os 'polícias' , vencendo por 2-0. Os golos da equipa da casa, que derrotaram a formação treinada pelo português Paulo Torres, só surgiram na segunda parte e foram marcados entre os 66 e os 71 minutos, primeiro por Abdul e depois por Manguxi.O Santa Rita de Cássia, treinado pelo português Sérgio Traguil, voltou a sorrir no regresso a casa, no Uíge, no estádio 04 de janeiro, onde no jogo de estreia do Girabola, morreram 17 adeptos entre centenas que se precipitaram a entrar no recinto pelo único portão aberto.A formação do Uíge venceu o confronto com o Progresso da Lunda Sul por 2-1 e conquistou, à terceira jornada, os primeiros pontos no Girabola.1.º de Maio-1.º de Agosto, 0-3Petro de Luanda-Interclube, 2-0Sagrada Esperança-ASA, 1-0Bravos do Maquis-Kabuscorp do Palanca, 0-1Académica do Lobito-Recreativo da Caála, 2-1Santa Rita de Cássia-Progresso da Lunda Sul, 2-1Progresso do Sambizanga-Recreativo do Libolo, 1-0.Desportivo da Huíla-JGM Huambo, 2-01. Kabuscorp, 9 pontos2. Sagrada Esperança, 73. 1.º de Agosto, 6 (menos um jogo)4. Petro de Luanda, 65. Recreativo do Libolo, 66. Progresso do Sambizanga, 47. Bravos do Maquis, 48. Académica do Lobito, 49. Desportivo da Huíla, 410. Recreativo da Caála, 3 (menos um jogo)11. Santa Rita FC, 312. Interclube, 313. ASA, 214. JGM Huambo, 115. Progresso da Lunda Sul, 116. 1.º de Maio, 1