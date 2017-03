O Recreativo do Libolo, orientado pelo português Carlos Vaz Pinto, venceu este sábado o Ngezi Stars, do Zimbabwe, por 2-1, na 1.ª mão dos quartos-de-final da Taça da Confederação Africana de Futebol (CAF).Numa partida disputada no Estádio de Calulo e com mais 4 mil espectadores nas bancadas, a equipa angolana contou com a inspiração do avançado Fabrício, autor dos dois golos (12' e 61'). Chakoroma (21') marcou pela formação visitante, deixando tudo em aberto para a 2.ª mão, agendada para 18 de março.