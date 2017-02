Refira-se que o Leicester joga esta segunda-feira para a Premier League, recebendo o Liverpool num encontro em que Craig Shakespeare, antigo adjunto de Claudio Ranieri, orientará a equipa. Em caso de derrota, os campeões ingleses continuarão no 18.º posto, nos lugares de descida, com os mesmos pontos do Hull City, de Marco Silva, e apenas com mais dois pontos do que o último classificado Sunderland.

Na sequência do despedimento de Claudio Ranieri, o português Sérgio Conceição é um dos nomes apontados como alvo do Leicester City para assumir o comando da equipa. Mas Waldemar Kita, presidente do Nantes , acredita que o técnico não trocará o clube francês pelo atual campeão inglês, que atravessa uma grave crise de resultados e arrisca mesmo a descida de divisão."Sérgio é um grande treinador e é evidente que um dia comandará uma grande equipa europeia, principalmente porque tem apenas 42 anos. Mas não vejo porque deixaria um grande clube como o Nantes, 8 vezes campeão de França, para rumar ao Leicester,18.º da Premier League. À parte do dinheiro, não vejo qual o interesse dele em ir para lá. É quase desonroso para ele... Se fossem ofertas do Manchester United ou City, Arsenal, Inter, Juventus ou Bayern Munique, até compreendia!", adiantou Kita em declarações publicadas pelo jornal francês 'Presse-Océan'.