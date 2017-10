Continuar a ler

A oferta engloba os direitos de difusão de La Liga para a Europa e para vários países asiáticos, como a Índia ou Singapura, explicou.



O FC Barcelona, um dos maiores clubes do mundo, já cinco vezes campeão europeu, é fundador do Campeonato de Espanha (1928-1929) mas vê agora a sua permanência ameaçada em caso de independência da Catalunha - o clube tem reafirmado que pretende continuar no campeonato espanhol, mas também tem defendido o direito dos catalães a decidir sobre o seu futuro.



"Não podemos mentir aos operadores internacionais de televisão, o problema catalão afeta sem qualquer dúvida", disse ainda Tebas, que espera que a situação na Catalinha fique normalizada em duas semanas.



O lançamento de uma oferta para a compra de direitos televisivos internacionais do campeonato espanhol vai ser adiado por cerca de duas semanas, por causa das incertezas ligadas a uma possível exclusão do Barcelona.A revelação foi esta terçafeira feita em Madrid por Javier Tebas, presidente da Liga espanhola, à margem do World Football Summit. "Constatámos, com tudo o que se fala nos media internacionais, que não era o melhor momento para lançar uma oferta. Fica adiada cerca de duas semanas", disse.

Autor: Lusa