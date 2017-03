Continuar a ler

Existe, porém, uma explicação para o ocorrido. E não foi o facto de nenhum dos craques que recentemente rumaram à China, como Tévez, Óscar ou Witsel, terem estado no relvado. O que na verdade aconteceu foi que a equipa da casa, o recém-promovido Guizhou Zhicheng, foi punido com um jogo à porta fechada, devido ao facto de, na época passada, os seus adeptos terem 'inundado' o relvado, para celebrar a subida ao escalão principal.



Trezentos e oitenta e seis milhões de euros. Sim, leu bem. Trezentos e oitenta e seis milhões de euros foi o dinheiro gasto pelos clubes que irão disputar a edição 2017 da Superliga chinesa, que teve esta sexta-feira o seu pontapé de saída com apenas 16... sim, voltou a ler bem, com apenas 16 espectadores na bancada.É verdade que o encontro inaugural, disputado no Guiyang Olympic Sports Center, não reuniu duas das mais representativas equipas da competição e também é uma realidade que, na época passada, assistiram, em média, 20 mil pessoas aos jogos da Superliga chinesa. Mas, calçar as chuteiras para atuar perante menos de duas dezenas de pessoas deve ter sido, no mínimo, desolador.

Autor: João Lopes