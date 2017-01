Continuar a ler

Numa mensagem publicada na sua conta na rede social Instagram, que é acompanhada por um quadrado totalmente negro, Balotelli começa por dizer que o resultado do encontro entre Nice e Bastia, da 21.ª jornada do campeonato francês, foi justo, antes de lançar uma questão aos franceses."É normal que os adeptos do Bastia façam barulhos de macaco, com 'uh uh', durante todo o jogo e ninguém da comissão disciplinar diga nada? O racismo é LEGAL em França? Ou apenas em Bastia?", questionou o avançado italiano, que é descendente de imigrantes ganeses.O jogador do Nice prosseguiu dizendo que o futebol é um desporto maravilhoso e que adeptos como os do Bastia o tornam algo horrível."É uma verdadeira vergonha", conclui no texto.Ao longo da sua carreira, Balotelli, de 26 anos, enfrentou vários casos de discriminação. Em abril de 2015, a organização britânica Kick It Out denunciou que o italiano recebeu mais de 4.000 mensagens racistas através das redes sociais quando representou o Liverpool na época 2014/15.