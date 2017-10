Continuar a ler

De acordo com liga, "a segurança do FC Barcelona e os Mossos [polícia regional] garantiram a segurança de todos os adeptos que assistam a este encontro e o normal desenrolar do mesmo"."LaLiga deseja insistir nas garantias de segurança confirmadas pelos Mossos durante o dia de hoje para a normal disputa do encontro, pelo que não havia motivo para adiar o mesmo", lê-se num comunicado.O Barcelona decidiu disputar o encontro à porta fechada, após criticar "as ações levadas a cabo em muitas localidades" durante o referendo pela independência da Catalunha."Perante a excecionalidade destes factos, a direção do Barcelona decidiu que o jogo da primeira equipa contra o Las Palmas será jogado à porta fechada, depois da recusa da Liga de Futebol Profissional de adiar o jogo", lê-se num comunicado do clube.Os catalães apoiantes da independência da região estão hoje a tentar votar num referendo suspenso no início do mês pelo Tribunal Constitucional espanhol e as autoridades de Madrid a tentarem impedir a realização da consulta popular com milhares de agentes da Polícia Nacional e Guardia Civil na rua.Já se verificaram alguns confrontos, com o governo regional catalão a atualizar para 337 o número de pessoas assistidas em serviços de saúde, na sequência de distúrbios relacionados com a realização do referendo pela independência na Catalunha.