O kosovar Besart Berisha marcou o golo de honra do Melbourne Victory, aos 69 minutos, também na conversão de um penálti.O Shanghai SIPG lidera isolado o Grupo F, com seis pontos, seguido da formação sul-coreana do Ulsan, com quatro, do Melbourne Victory, com um, e dos japoneses do Kawasaki Frontale, ainda a zero.Na terceira jornada da Liga dos Campeões Asiática, a disputar a 7 de março, o Shanghai SIPG, de Vítor Pereira, recebe o Ulsan e o lanterna-vermelha Kawasaki Frontale o Melbourne Victory.