Cristiano Ronaldo pode conquistar esta segunda-feira pela quinta vez na carreira o prémio de Melhor Jogador do Mundo, igualando Messi, mas é outro português que está em destaque na liga espanhola: Gonçalo Guedes.No dia em que o avançado do Valencia faz a primeira página do jornal 'Superdeportes', a liga espanhola decidiu colocar uma questão na sua conta de Instagram: "É o jogador do momento?". As respostas não se fizeram esperar e em menos de 10 minutos já mais de 5 mil pessoas tinham reagido ao post de La Liga.Gonçalo Guedes bisou no último fim de semana frente ao Sevilha, fez o 1-0 e o 4-0, tendo ainda feito assistência para Santi Mina marcar o terceiro dos che.