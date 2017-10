Continuar a ler

36' - Ao poste! João Filipe atira ao ferro. O Benfica esteve muito perto de abrir o marcador, numa jogada que contou também com João Félix e Ricardo Araujo.Livre para o Manchester United, após falta de Ricardo Araujo sobre Boonen.Remate de João Filipe à baliza do Manchester United, com o guardião dos red devils a ceder canto.Livre favorável aos encarnados... batido por João Filipe, com a bola a chegar a Fernandes Loureiro que remata, mas sem consequências práticas.Canto favorável ao Manchester United... já batido por Barlow mas diretamente para as mãos de Daniel Azevedo.O árbitro avisa o jogador do Manchester United Bohui que fez falta sobre Ricardo Araujo, depois de Barlow ter feito falta sobre Medina Etienne.Remate de Hamilton sai ao lado da baliza defendida por Daniel Azevedo.Que perigo! João Félix cria jogada muito perigosa junto da baliza dos red devils, mas a defesa conseguiu cortar o lance na hora H.Fojticek defende remate de João Filipe, que tentou faxzer um chapéu ao guarda-redes do Manchester United.João Félix arranca em velocidade e remata de longe à baliza de Fojticek, mas a defesa adversária consegue intercetar a bola, cedendo canto.Canto favorável ao Benfica... sem consequências.Já se joga novamente. O encontro esteve parado para assistência a Hamilton.Hamilton está caído no relvado, após choque com Fernandes Loureiro. Alguma preocupação com o jogador do Manchester United.Zé Gomes remata de longe, tentando surpreender o guarda-redes do Man. United, mas sem sucesso.João Félix faz o primeiro remate do benfica à baliza adversária, mas o guardião dos red devils a defender.- Começa a partida. Sai o Benfica.As equipas estão a entrar em campo. Já não falta muito para o apito inicial.Já são conhecidos os onzes.vai alinhar com: Daniel Azevedo, Medina Etienne, Pedro Álvaro, Fernandes Loureiro, Ricardo Araújo, Florentino, João Filipe (C), Gedson Fernandes, José Gomes, João Félix e Nuno Santos.Suplentes: Diogo Garrido, Diogo Mendes, Ventura Pinheiro, Diogo Pinto, David Tavares, Umaro Embaló e Mesaque Dju.Treinador: João TralhãoJá oapresenta-se com: Fojtícek, Tanner, L. O'Connor, Warren, Williams (C), Sang, Hamilton, Bohui, Boonen, Barlow e Laird.Suplentes: Thompson, Dunne, Baars, Ercolani, Burkart, Wiliams e Garner.Treinador: Nicky ButtO Benfica defronta esta tarde, a partir das 13 horas, o Manchester United, em jogo da 3.ª jornada do grupo A da Liga Jovem da UEFA.Com menos 2 pontos do que os red devils, a formação liderada por João Tralhão procura no encontro disputado no Caixa Futebol Campus alcançar a liderança do grupo.