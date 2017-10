Continuar a ler

6' Jovane Cabral a atirar com força mas por cima.



2' Rafael Leão da esquerda a cruzar mas ninguém respondeu ao cruzamento.



15h01: O jogo começou.



14h58: As equipas já estão em campo.



Já são conhecidos os onzes.



O Sporting alinha com: Luís Maximiano; Goulart Silva, Tiago Djaló, Abdu Conté; Pedro Ferreira, Miguel Luís, Daniel Bragança, Thierry Correia; Tomás Silva, Rafael Leão, Jovane Cabral.

Suplentes: Filipe Rodrigues, João Ricciulli, Bernardo Sousa, Douglas Aurélio, Diogo Brás, Elves Baldé e João Oliveira.

Treinador: Tiago Fernandes.



Já a Juventus vai alinhar com: Loria; Kameraj, Vogliacco, Zanandrea, Tripaldelli; Morrone, Cagliara, Morrone, Di Pardo; Merio, Nicolussi Caviglia e Olivieri.

Suplentes: Busti, Capellini, Meneghini, Portanova, Montaperto, Kulenovic e Morachioli.

Treinador: Alessandro Dal Canto.



O Sporting desloca-se esta tarde ao reduto da Juventus, num encontro da 3.ª jornada da Liga Jovem da UEFA. Com um empate (Olympiacos) e uma derrota (Barcelona), os leões estão em último lugar do Grupo D com apenas um ponto e procuram a primeira vitória nesta fase. 6' Jovane Cabral a atirar com força mas por cima.2' Rafael Leão da esquerda a cruzar mas ninguém respondeu ao cruzamento.As equipas já estão em campo.JáLuís Maximiano; Goulart Silva, Tiago Djaló, Abdu Conté; Pedro Ferreira, Miguel Luís, Daniel Bragança, Thierry Correia; Tomás Silva, Rafael Leão, Jovane Cabral.Suplentes: Filipe Rodrigues, João Ricciulli, Bernardo Sousa, Douglas Aurélio, Diogo Brás, Elves Baldé e João Oliveira.Treinador: Tiago Fernandes.Já avai alinhar com: Loria; Kameraj, Vogliacco, Zanandrea, Tripaldelli; Morrone, Cagliara, Morrone, Di Pardo; Merio, Nicolussi Caviglia e Olivieri.Suplentes: Busti, Capellini, Meneghini, Portanova, Montaperto, Kulenovic e Morachioli.Treinador: Alessandro Dal Canto.O Sporting desloca-se esta tarde ao reduto da Juventus, num encontro da 3.ª jornada da Liga Jovem da UEFA. Com um empate (Olympiacos) e uma derrota (Barcelona), os leões estão em último lugar do Grupo D com apenas um ponto e procuram a primeira vitória nesta fase.

12' Sporting a entrar bem e a marcar na oportunidade mais flagrante do jogo.Miguel Luis assistiu Rafael Leão que, depois de contornar o guardião italiano, colcou a bola no fundo das redes.8' Depois de uma jogada na área do Sporting, Cagliara a atirar por cima.