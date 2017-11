Continuar a ler

O treinador argentino apresentou na segunda-feira um recurso à Comissão Legal da Liga francesa de futebol, revelando ter contratado profissionais legais para "salvaguardarem e defenderem" os seus interesses, pretendendo que a liga comprove os "erros exclusivos" do Lille neste processo.



Em particular, Bielsa reclamou o facto de não ter sido previamente informado da sua demissão, conforme estabelecido pela legislação laboral francesa.



Na passada sexta-feira, o presidente do Lille, Gerárd Lopez, anunciou a nomeação de uma comissão técnica para assumir temporariamente o comando da equipa, da qual fazem parte o português João Sacramento, o luso-francês Fernando da Cruz e os gauleses Benoît Delaval e Franck Mantaux.



O clube francês de futebol Lille agendou para quarta-feira uma reunião com o treinador Marcelo Bielsa, afastado do comando da equipa desde o dia 22 de novembro, na qual deverá anunciar a demissão do argentino.Em comunicado, a direção do Lille revelou que marcou uma reunião legal de demissão com Marcelo Bielsa, no seguimento dos diferendos existentes, reconhecendo que afastou o técnico "de forma temporária" devido a um processo disciplinar que levará à rescisão de contrato.

Autor: Lusa