Recorde-se ainda que Gérard Lopez já tinha anunciado anteriormente que conta com o apoio do português Luís Campos - embora este não tenha oficialmente qualquer ligação ao clube - para melhorar a qualidade do plantel do Lille, com vista a torná-lo capaz de lutar pelos lugares cimeiros da Ligue 1 nos próximos anos.

Gérard Lopez já é oficialmente o novo proprietário e presidente do Lille, após ter ficado concluído todo o processo de venda do clube por parte de Michel Seydoux, o antigo acionista maioritário do conjunto onde alinham os portugueses Rony Lopes e Éder."A sociedade L Holding - detida a 100% por Gérard Lopez - adquiriu esta quarta-feira, 25 de janeiro, 95% das ações do LOSC SA. Gérard Lopez torna-se, assim, oficialmente o novo proprietário e acionista maioritário do LOSC e o 17.º presidente da história do clube", pode ler-se no comunicado publicado esta quinta-feira no site oficial do Lille, no qual é também confirmado que Marc Ingla assume o cargo de diretor geral do clube.