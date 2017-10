Continuar a ler

"Não quero saber o que eles escrevem. Nem sequer sei o que é que andam a escrever...", atirou o defesa, que depois foi questionado se lia jornais ingleses. A resposta foi... assim. "Por que razão o faria?".



Criticado pela imprensa inglesa pelo seu arranque algo tremido no Manchester United, o defesa sueco Victor Lindelöf diz-se tranquilo quanto à fase que atravessa nos red devils e deixa claro que nem se importa com aquilo que é dito sobre si nos jornais locais."Não sinto pressão. Estou num dos melhores clubes do Mundo, é óbvio que a competição é dura. Mas faz falta tempo", considerou o defesa, que não quis revelar aquilo que Mourinho lhe diz. "Fica entre mim e ele. Mas falamos e temos uma boa relação", assegurou o defesa de 23 anos, ao jornal sueco 'Expressen'.

Autor: Fábio Lima