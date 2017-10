Depois de na temporada passada ter sido escolhido como o melhor defesa do ano na Suécia , este ano o nome de Victor Lindelöf nem consta da lista de nomeados para os prémios anuais do futebol do seu país natal. Uma ausência que motivou muita polémica e que, para o empresário, é mesmo algo embaraçoso para o futebol sueco."É embaraçoso para o futebol sueco o Victor nem sequer ter sido nomeado e mal consigo encarar isto como algo sério... Não sei bem quem é o júri, mas vê-se o seu nível quando o Vigge nem foi nomeado para a categoria de defesa do ano", atirou o agente Hasan Cetinkaya, ao 'Expressen', numa entrevista na qual recorda aquilo que Lindelöf fez no último ano: "Foi campeão pelo Benfica, ganhou a Taça, jogou na Liga dos Campeões, tanto pelo Man. United como pelo Benfica, e foi sempre titular na seleção".Na mesma conversa, Cetinkaya abordou igualmente o momento do defesa no Man. United. "Está apenas focado em jogar pelo United e ajudar depois a seleção no playoff. Jogou bem na Liga dos Campeões e esteve também bem diante do Swansea. Depois não esteve em bom plano frente ao Huddersfield. Foi uma situação complicada. Mas têm de ser pacientes. O Victor tem apenas 23 anos e acabou de chegar a um dos melhores clubes do Mundo e joga numa das melhores Liga. E vejam, por exemplo, o caso do Nemanja Vidic e até outros... Demora sempre algum tempo a adaptação a este novo ambiente", acrescentou.

Autor: Fábio Lima