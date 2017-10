Continuar a ler

Em janeiro, se tudo correr conforme planeado, Lindelöf passará a ter outro sueco no plantel, o avançado Zlatan Ibrahimovic, dianteiro que na ótica do ex-Benfica será uma adição importante. "Não tenho falado muito com ele, pois está fora em reabilitação, mas estará de volta em breve. Primeiro de tudo é um jogador muito forte, mas também é um ganhador e quer sempre ajudar. Será muito bom para nós tê-lo de volta. Será uma grande ajuda", considerou.



Lindelöf cometeu este penálti e ingleses... não perdoaram Nesta paragem de seleções, a Suécia apurou-se para o playoff de apuramento para o Mundial'2018, mas o defesa acabou por ser destaque pelo penálti que cometeu diante da Holanda. Um lance que até merece comentários de gozo nas redes sociais. Como explica o jogador esse momento? "Foi bastante estranho... Para ser sincero não sei o que aconteceu. A bola desceu muito rápido e eu tentei despachá-la para longe. A minha mão também estava lá... Acontece!", explicou. Em janeiro, se tudo correr conforme planeado, Lindelöf passará a ter outro sueco no plantel, o avançado Zlatan Ibrahimovic, dianteiro que na ótica do ex-Benfica será uma adição importante. "Não tenho falado muito com ele, pois está fora em reabilitação, mas estará de volta em breve. Primeiro de tudo é um jogador muito forte, mas também é um ganhador e quer sempre ajudar. Será muito bom para nós tê-lo de volta. Será uma grande ajuda", considerou.Nesta paragem de seleções, a Suécia apurou-se para o playoff de apuramento para o Mundial'2018, mas o defesa acabou por ser destaque pelo penálti que cometeu diante da Holanda. Um lance que até merece comentários de gozo nas redes sociais. Como explica o jogador esse momento? "Foi bastante estranho... Para ser sincero não sei o que aconteceu. A bola desceu muito rápido e eu tentei despachá-la para longe. A minha mão também estava lá... Acontece!", explicou.

Lindelöf cometeu este penálti e ingleses... não perdoaram

Victor Lindelöf ainda não conta com qualquer minuto disputado na Premier League, mas deixou claro esta terça-feira, logo após o duelo com a Holanda, estar pronto para ajudar José Mourinho sempre que seja necessário."Quando tiver a minha chance quero dar tudo para ajudar a equipa. É isso que tenho feito quando jogo na Liga dos Campeões. Por isso, não há qualquer problema. Estou aqui para fazer o meu trabalho. Estou a desfrutar da vida em Inglaterra, estamos a jogar bem. Tenho bons colegas, bons treinadores e jogo numa liga competitiva, razão que a torna na melhor do Mundo", considerou o defesa, que aponta já baterias para o duelo de sábado, frente ao Liverpool: "Tivemos um bom começo, queremos continuar e a jogar um bom futebol. Temos um bom plantel, mas vamos jogo a jogo. Temos um duelo grande no sábado e estamos ansiosos pela sua chegada".

Autor: Fábio Lima