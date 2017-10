Comentário a Claude Ranieri



Claude Puel? Really? — Gary Lineker (@GaryLineker) 25 de outubro de 2017

O Leicester anunciou na quarta-feira a chegada do novo treinador: Claude Puel. O técnico francês, de 56 anos, tem estreia marcada para domingo no jogo com o Everton, mas já está a ser alvo de críticas.Gary Lineker, antigo futebolista inglês e atual comentador desportivo, comentou a escolha do Leicester nas redes sociais: "Claude Puel... A sério?', escreveu no Twitter.A opinião de Lineker sobre Puel é igual à que tinha de Claude Ranieri... treinador que levou o Leicester à conquista do título de campeão inglês, lembraram alguns seguidores nos comentários ao tweet do antigo futebolista.