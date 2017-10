Continuar a ler

Alguns comentadores alinharam com o treinador alemão, enquanto outros preferiram referências mais abrangentes, incluíndo o facto das duas equipas estarem privadas de jogadores nucleares devido a lesões e desgastadas pelo efeito da jornada de seleções disputada pelos muitos internacionais que têm nos plantéis.



E depois houve Gary Lineker, o comentador e apresentador do programa 'Match of the Day' (MOTD) da BBC conhecido pelas tiradas pelas de ironia. Assim, mal o jogo de Anfiel jogou ao fim com o 0-0 no marcador, o antigo avançado internacional inglês entrou na sua página na rede social e escreveu:



"Não percam os melhores momentos do Liverpool-Manchester United no MOTD. Isto, claro está, se o editor conseguir encontrar alguns [melhores momentos]."







O clássico do futebol inglês que na tarde de sábado colocou frente a frente Liverpool e Manchester United em Anfield deixou um sabor a desilusão a quem se deslocou ao estádio dos reds ou seguiu a ação através da transmissão televisiva. As ocasiões de golo foram escassas, multiplicando-se referências e criticas à abordagem ao jogo por parte de José Mourinho.Na 'flash interview', Jürgen Klopp culpou de imediato o homólogo português dos red devils pela fraca qualidade do espetáculo, com uma comparação pouco elegante entre o que lhe era exigido por responsáveis e adeptos do Liverpool,