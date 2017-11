Continuar a ler

A coleção de Messi que lhe permite igualar Cristiano Ronaldo

Messi nunca se considerou um goleador nato mas admite que esta faceta o deixa muito feliz. "Noto essa evolução. Nunca me considerei um avançado mas tive a sorte de fazer golos e receber prémios. Cresci, tanto fora como dentro do relvado, e acrescentei novas características ao meu jogo. Cada dia gosto mais de ser jogador", frisou.O extremo do Barcelona referiu ainda o facto de ter estado no banco durante o encontro frente à Juventus : "Não gosto de estar fora. Gosto de participar, ajudar dentro de campo, mas também entendo que época é comprida e a cada dia termos de nos cuidar mais porque as temporadas são mais duras", destacou.Refira-se que Lionel Messi recusou-se falar sobre a renovação de contrato. Em julho, o clube espanhol anunciou que o argentino tinha assinado até 2021, depois de o vínculo anterior terminar no final da presente temporada, mas o novo contrato nunca foi protocolado nem confirmado publicamente.Eusébio venceu o prémio inaugural, em 1967/68, com 42 golos marcados pelo Benfica, e em 1972/73, com 40, e Fernando Gomes foi o maior artilheiro da Europa por duas vezes, em 1982/83 (36) e 1984/85 (39), ao serviço do FC Porto.O argentino Héctor Yazalde marcou 46 golos pelo Sporting em 1973/74, enquanto o brasileiro Mário Jardel venceu o troféu pelos dragões, em 1998/99 (36), e pelos leões, em 2001/02 (42).