Quatro pelo caminho



Em relação à lista inicial de nomeados, houve quatro jogadores portugueses a ficar pelo caminho na lista. Rúben Neves (Wolverhampton), José Gomes (Benfica), Rui Pedro (FC Porto) e Renato Sanches (Swansea). O vencedor será conhecido após a votação levada a cabo por um painel de 30 jornalistas.



Já é conhecida a lista dos 25 nomeados para o prémio ‘Golden Boy’, que distingue o melhor jogador a atuar na Europa com menos de 21 anos, e o grande destaque é a ausência de jogadores portugueses. Depois de Renato Sanches ter arrecadado a distinção do jornal italiano ‘Tuttosport’ no ano passado, o médio do Swansea não poderá revalidar o seu ‘título’.Entre os principais favoritos a suceder a Renato estão Ousmane Dembélé (Barcelona), Gigio Donnarumma (AC Milan), Gabriel Jesus (Manchester City), Marcus Rashford (Manchester United) e, claro, o craque Kylian Mbappé, estrela que trocou este verão o Monaco pelo Paris SG.

Autor: Diogo Jesus