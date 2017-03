Continuar a ler

Depois de ter rescindido contrato com o Boavista, o médio teve uma breve passagem por Inglaterra, onde contraiu uma lesão que o impediu de integrar o plantel do Port Vale, da League One (3.º escalão). Fábio Lopes recebeu também convites de outros clubes ingleses do mesmo escalão e da 2.ª Liga portuguesa.



Fábio Lopes, médio-ofensivo que passou pela formação do Sporting, do Benfica e do Betis, assinou pelo FC Stumbras , equipa da 1.ª Divisão da Lituânia que é treinada pelo também português Mariano Barreto. Aos 24 anos, o antigo jogador do Boavista embarca numa nova aventura no estrangeiro e poderá estrear-se esta sexta-feira no arranque do campeonato lituano."O professor Mariano Barreto foi muito importante na minha decisão. Continuar a minha carreira nas mãos de alguém com muita experiência como treinador e que é um especialista na área física foi determinante para vir para o Stumbras. Preciso de jogar na 1.ª Divisão da Lituânia e posso atingir outros mercados", referiu Fábio Lopes através da sua assessoria de imprensa.