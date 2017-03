Fábio Lopes deverá estrear-se na sexta-feira pelo FC Strumbas, diante do Trakkai, em encontro da 1.ª jornada do principal campeonato da Lituânia. O médio-ofensivo, de 24 anos, encontrava-se livre de qualquer compromisso, após ter rescindido contrato com o Boavista, clube pelo qual esteve cedido a Salgueiros e Farense.Antes, o mais recente reforço da equipa comandada pelo português Mariano Barreto, tivera passagens por Famalicão, Tondela e pelos escalões de formação de Sporting, Benfica, Betis Sevilha e Nacional. Agora, tenta a sua sorte no estrangeiro, num campeonato onde procura afirmar-se em definitivo."O professor Mariano Barreto foi muito importante na minha decisão. Continuar a minha carreira nas mãos de alguém com muita experiência como treinador e que é um especialista na área física foi determinante para vir para o FC Stumbras. Preciso de jogar na Lituânia e atingir outros mercados", referiu Fábio Lopes, à sua assessoria de imprensa.

Autor: João Lopes