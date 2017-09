Mariano Barreto fez história no futebol da Lituânia ao guiar o Stumbras à conquista da sua primeira Taça da Lituânia, vencendo o Zalgiris por 1-0 na final. Uma obra bem portuguesa pois, além do treinador, alinharam também André Almeida, Jardel Nazaré e Fábio Lopes no desafio. Mariano Barreto obteve o primeiro título e agradeceu o apoio do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, através de Record."Quero desde já agradecer através do vosso jornal ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o apoio que nos deu quando aqui esteve, recebeu-nos às 23 horas com toda a simpatia. Esta Taça está a ser festejada em todo o planeta pois o plantel tem inúmeras nacionalidades. Recebemos mensagens de todo o Mundo. É uma vitória que solidifica o projeto. O meu filho disse-me que íamos ganhar por sermos melhores e não por sorte. Foi o que sucedeu", disse ao nosso jornal.Já Fábio Lopes esteve a recuperar de lesão em Portugal mas voltou a tempo de ajudar à conquista. "Um título é sempre um título. Estou feliz por ter ajudado a equipa após uma lesão complicada. Agora é garantir a permanência no principal escalão."