Com estes resultados, o Liverpool é primeiro, com cinco pontos, os mesmos que o Spartak. Segue-se o Sevilha com quatro pontos e o Maribor com um ponto conquistado na Na Rússia, o Spartak Moscovo superou o Sevilha por 5-1 . Os golos dos russos foram apontados por Promes (18' e 90'), Melgarejo (58'), Glushakov (67') e Luiz Adriano (74'), com Kjær a fazer o único tento espanhol aos 30 minutos.Com estes resultados, o Liverpool é primeiro, com cinco pontos, os mesmos que o Spartak. Segue-se o Sevilha com quatro pontos e o Maribor com um ponto conquistado na classificação

O Liverpool ascendeu esta terça-feira ao primeiro lugar do Grupo E ao golear o Maribor na Eslovénia por uns expressivos 7-0 , aproveitando a derrota do até agora líder Sevilha aos pés do Spartak Moscovo.Os reds adiantaram-se no marcador logo aos quatro minutos, por Firmino. Aos 13', Coutinho fez o 2-0 para os ingleses, que ampliaram para 3-0 aos 19', por Salah, o mesmo jogador que assinou o quarto golo, aos 40 minutos. No segundo tempo, Firmino bisou aos 54', Oxlade-Chamberlain fez o 6-0 aos 86' e Alexander-Arnold fechou as contas aos 90'.

Autor: Luís Miroto Simões