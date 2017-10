Continuar a ler

Este desempenho de Mignolet equilave a 42 por cento de responsabilidade nos golos sofridos pelos reds e coloca-o em destaque neste 'top-20', como único guarda-redes. De resto, nesta tabela ainda surgem outros dois futebolistas do clube de Anfield: Matip, com culpas em quatro golos (33%), e Klavan, com três (25%).



Registo para o facto de Liverpool e Arsenal (Granit Xhaka, culpado em quatro golos dos oito golos sofridos, e Héctor Bellerín, três) serem os únicos dos grandes clubes ingleses neste ingrato 'top-20', e para a presença de dois defesas do Watford de Marco Silva nos primeiros lugares da tabela - José Holebas (culpado em seis golos) e Christian Kabasele (cinco) - e do internacional português do West Ham José Fonte, na lista por causa de quatro dos 13 golos que os hammers sofreram.



ERROS QUE RESULTARAM EM GOLO - 'TOP-20:



1. José Holebas (Watford), lateral-esquerdo, 6 golos (50%)

2. Shane Duffy (Brighton Albion), central, 5 (56%)

3. Christian Kabasele (Watford), central, 5 (42%)

4. Simon Mignolet (Liverpool), guarda-redes, 5 (42%)

5. Wes Morgan (Leicester), central, 5 (42%)

6. Morgan Schneiderlin (Everton), médio-centro, 5 (42%)

7. Harry Maguire (Leicester), central, 4 (33%)

8. Patrick van Aanholt (Crystal Palace), lateral-esquerdo, 4 (24%)

9. Markus Suttner (Brighton Albion), lateral-esquerdo, 4 (44%)

10. Alfie Mawson (Swansea), central, 4 (50%)

11. Joel Matip (Liverpool), central, 4 (31%)

12. José Fonte (West Ham), central, 4 (31%)

13. Granit Xhaka (Arsenal), médio-centro, 4 (50%)

14. Lewis Dunk (Brighton Albion), central, 4 (44%)

15. Scott Dann (Crystal Palace), central , 3 (18%)

16. Ragnar Klavan (Liverpool), central, 3 (25%)

17. Héctor Bellerín (Arsenal), lateral-direito, 3 (38%)

18. Nathan Ake (Bournemouth), central, 3 (27%)

19. Darren Fletcher (Stoke City), médio-centro, 3 (27%)

A análise ao mau início de temporada do Liverpool na Premier League está cada vez mais pormenorizada e o guarda-redes Simon Mignolet é o último dos futebolistas orientados por Jürgen Klopp nos reds a ficar muito mal na fotografia, depois dos centrais Dejan Lovren, Joel Matip, Ragnar Klavan e do médio defensivo Jordan Henderson terem acumulado críticas nos primeiros tempos.De acordo com estatísticas da empresa russa InStat Media divulgadas pelo jornalista Artur Petrosyan, colaborador do jornal 'The Guardian', o internacional belga é culpado direto em cinco dos 12 golos que o Liverpool sofreu em sete jornadas.