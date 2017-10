Continuar a ler

Na segunda parte, apesar de maior ascendente do Liverpool, o resultado acabou por se manter inalterado.



Com este resultado, o Liverpool caiu para sétimo posto, com 12 pontos, e já está a sete de Manchester City e Manchester United, que partilham o comando da 'Premier League'. O Newcastle, que regressou esta temporada ao principal escalão, é o nono, com 10.



Em maus lençóis, continua o Everton, que desta vez foi batido em casa pelo Burnley, por 1-0, e caiu para o 16.º lugar, apenas dois pontos acima da zona de despromoção. Em Goodison Park, o irlandês Hendrick fez o único golo do jogo, aos 21 minutos.



O Liverpool ficou este domingo ainda mais longe da liderança do campeonato inglês, ao empatar a uma bola no terreno do Newcastle, no encontro que encerrou a sétima jornada.Em St. James Park, o brasileiro Coutinho deu vantagem aos reds, aos 29 minutos, com um excelente remate de fora da área, mas o Newcastle respondeu pelo espanhol Joselu, aos 36', num lance infeliz do central camaronês Matip.

Autor: Lusa