"Penso que os rapazes mereceram. Foi bom, ou ainda melhor do que isso. Eles não abrandaram e este pode ser um exemplo para o futuro", disse o treinador alemão do Liverpool, que viu assim interrompida uma série negativa de resultados.



Habituado a grandes marcas



Com o triunfo gordo, o Liverpool saltou para a liderança do Grupo E e fizeram os fãs recordar a maior goleada que também detém, a par do Real Madrid, em casa na fase de grupos da Champions: 8-0 ao Besiktas em 2007/08. Números que mais tarde os merengues igualaram, em 2015/16 e... com um ponto em comum. Qual? O treinador espanhol Rafael Benítez! Desta vez, Klopp igualou os feitos de Didier Deschamps (Marselha) e Mircea Lucescu (Shakhtar Donetsk)...

Não há fome que não dê em fartura! O Liverpool de Jürgen Klopp chegou à Eslovénia com apenas uma vitória nos oito jogos anteriores e resolveu ‘vingar-se’ diante do frágil Maribor, esmagando por... 7-0 e igualando um recorde detido por Marselha e Shakhtar Donetsk: equipas que alcançaram a maior goleada fora de casa no formato Champions (desde 1992/93). Três dias depois do nulo em Anfield frente ao Manchester United de José Mourinho, o vendaval red começou logo aos 4 minutos, com Roberto Firmino a abrir o marcador e o ‘passeio’ do Liverpool prolongou-se até aos... 90’, quando Arnold fechou a contagem com um remate que sofreu um ligeiro desvio num defesa dos eslovenos do Maribor.Brilharam Firmino e Salah, autores de um bis cada, com Klopp a alcançar a sua maior vitória como técnico do Liverpool e os reds a igualarem o 7-0 que o Shakhtar impusera no terreno do BATE Borisov em 2014/15 e o Marselha aplicara pela primeira vez na história da competição em casa dos checos do Zilina. Tudo num dia em que deu para a estreia de Chamberlain a faturar pelos reds, sobrando ainda espaço para o inevitável Coutinho deixar a sua marca habitual.

Autor: Hugo Neves