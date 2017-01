O Plymouth, da League Two, o 4.º escalão inglês, arrancou um empate (0-0) em casa do Liverpool, obrigando o 2.ª classificado da Premier League ao jogo de desempate para decidir quem seguirá para os 16-avos-de-final da Taça de Inglaterra.O Liverpool dominou o jogo, conseguindo mais de 80 por cento de posse de bola e criando diversas oportunidades para marcar, mas não conseguiu chegar ao golo com uma equipa repleta de jovens.O Plymouth recebe o jogo de desempate a 17 de janeiro.