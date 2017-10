Continuar a ler

"Foi então que o Manchester United jogou um particular frnete ao Sporting e os futebolistas deles disseram ao Sir Alex Ferguson: 'tens de o contratar'. Mas na altura eu concordei em não quebrar as regras salariais estabelecidas, pois pensei que isso iria criar problemas no nosso baleneário", prosseguiu Houllier, justificando ainda que o australiano Harry Kewell, contratado em 2003 ao Leeds, lhe dava todas as garantias:"Pode ser que tivessemos conquistado o título com o Ronaldo na equipa, mas tínhamos o Harry Kewell, que era um fora-de-série na altura e estava determinado. Mas infelizmente, lesionou-se com gravidade e nunca mais voltou a ter a mesma confiança, o mesmo 'apetite'."O Manchester United pagou cerca de 20 milhões de euros por Ronaldo, que foi decisivo em nove títulos entre 2003/04 e 2008/09 - quando se transferiu para o Real Madrid por 95 milhões: três na Premier League (2006/07, 2007/08 e 2008/09), uma na Taça de Inglaterra (2003/04), dois na Taça daa Liga (2005/06 e 2008/09), um da Supertaça de Inglaterra (2007), um na Liga dos Campeões (2007/08) e um no Mundial de Clubes (2008).