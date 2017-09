Continuar a ler

O 'Sport Bild' avança no seu artigo que esta posição dos responsáveis do Liverpool só tomou forma quando ficou claro que o Bayern Munique não iria deixar sair Thomas Müller, o eleito de Klopp para entrar na vaga que Coutinho deixaria aberta no plantel.



Liverpool só não vendeu Coutinho ao Barça porque se fecharam as portas do... Bayern

A história da transferência gorada de Philippe Coutinho para o Barcelona tem outra versão e o 'Sport Bild' conta-a esta quarta-feira e o Liverpool, bem como o treinador Jürgen Klopp, não devem gostar do que está escrito no jornal alemão.Em todo este processo foi sempre salientado pela comunicação social britânica que os reds se recusaram a negociar o internacional brasileiro, apesar do valor que os blaugrana se disponibilizavam a pagar, tendo chegado aos 125 milhões de euros.