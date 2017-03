Na 2.ª parte, o Liverpool voltou a entrar adormecido mas, na primeira jogada com pés e cabeça, Emre Can fez o 2-1 num tiro colocado de fora da área, levando a bola a entrar 'colada' ao poste esquerdo da baliza de Heaton. Assim, o Liverpool chega aos 55 pontos em 28 jogos na Premier League, menos um ponto e mais um jogo do que Tottenham e Manchester City, que jogaram este fim-de-semana para a Taça. Os reds continuam no 4.º lugar mas têm agora mais 5 pontos do que Arsenal (menos dois jogos) e 6 do que o Manchester United de José Mourinho, que também menos dois jogos do que a formação de Klopp.Na próxima jornada, o Liverpool desloca-se ao terreno do Manchester City, em partida agendada para o próximo domingo, dia 19 de março.Consulte o direto do jogo e os resultados da prova