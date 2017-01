O Southampton assegurou esta quarta-feira o apuramento para a final da Taça da Liga, graças a uma vitória surpreendente, por 1-0, na visita ao reduto do Liverpool, equipa à qual também havia ganho na primeira mão destas 'meias' por igual resultado. Um triunfo que permite o regresso a uma decisão da Taça da Liga para os saints, algo que não sucedia desde 1979.Com Cédric Soares a titular, a equipa comandada por Claude Puel conseguiu o triunfo com um golo de Shane Long, apontado aos 90'+1, chegando assim a uma final na qual terá como adversário o vencedor da outra eliminatória, entre Manchester United e Hull City. Nesse confronto, diga-se, a vantagem é do United, que venceu na primeira mão por 2-0.Consulte o direto do jogo

Autor: Fábio Lima