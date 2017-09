Continuar a ler

A estatística, neste encontro, continuou a ser favorável aos visitantes, mas com resultados práticos: estiveram quase sempre em vantagem, chegando a diferenças de 2-0 e 3-1, com golos de Salah, Philippe Coutinho e Henderson, enquanto pelo Leicester marcaram Okazaki e Vardy.Jamie Vardy até teve nos pés a possibilidade do 3-3, mas desperdiçou um penálti aos 73', com o goleador inglês a atirar ao meio, à figura do guarda-redes Mignolet.O Leicester, que acumula uma série negativa, com um empate e três derrotas no campeonato, é 16.º, enquanto o Liverpool ocupa o quinto lugar, a cinco pontos do duo líder, formado pelas duas equipas de Manchester, United e City, que também venceram, este sábado.Veja aqui o