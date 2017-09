A Agência Portuguesa de Criatividade Young & Rubicam Branding venceu o concurso de criação do Logótipo da Liga das Nações, que arrancará em 2018, traduzindo bem a identidade da marca: a bandeira representa as 55 nações envolvidas, com as quatro ligas da prova. Hélder Pombinho, diretor criativo da empresa que já havia idealizado o melhor logótipo para o Euro’2020, explica a razão de novo sucesso:"A abordagem a esta marca foi totalmente nova. Perguntámo-nos: se em 2017 nunca se tivesse inventado um logótipo, como é que este seria? E a resposta foi que seria algo dinâmico, em vez de estático, e que seguiria as emoções dos jogos e resultados. Estamos bastante orgulhosos do resultado final e mal podemos esperar para ver como é que os fãs irão reagir a esta nova marca."