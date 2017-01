Van Gaal coloca assim um ponto final numa carreira que somou 20 títulos, entre os quais uma Liga dos Campeões.

Louis van Gaal anunciou esta segunda-feira o fim da sua carreira de treinador de futebol. O holandês, de 65 anos, estava atualmente sem clube, após deixar o Manchester United em maio do ano passado."Após sair do Manchester pensei que ia parar. Depois mudei para uma pequena pausa sabática, mas agora não penso voltar a treinar", referiu van Gaal em declarações ao jornal 'Telegraaf'. O agora ex-técnico, que começou a treinar em 1991, explicou que a decisão prende-se com motivos familiares.

Autor: Luís Miroto Simões