Mas o que seria uma tentativa de pedir de desculpas aos adeptos dos reds transformou-se numa enorme onda de insultos... o que conduziu a nova ação do futebolista croata, ao bloquear comentários.



Lovren, recorde-se, acabou por ser substituído por Jürgen Klopp aos 31 minutos de jogo, depois de ter estado ligado aos dois primeiros golos do Tottenham, que venceria o jogo da 9.ª jornada da Premier League por concludentes 4-1.



As redes sociais vieram aproximar o comum dos mortais dos seus ídolos e de celebridades, mas no caso particular de Dejan Lovren isso não foi nada bom, pois o internacional croata do Liverpool está a ser vítima de um verdadeiro ataque na sequência do pobre desempenho que teve no jogo frente ao Tottenham... ao qual decidiu reagir de um forma que agravou a uma situação.De acordo com relatos na comunicação social britânica, o defesa-central deixou de seguir o Liverpool na sua conta na rede social Instagram, retirando ainda a foto de perfil na qual surgia com o equipamento dos reds. A decisão terá acontecido depois de Lovren ter partilhando uma foto na qual surgia em frente a um espelho, acompanhada por um emoji 'triste' e da frase: "hoje foi um dia mau".